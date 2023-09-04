В Челябинской области мужчину оштрафовали на 350 тыс. рублей за пропаганду терроризма

В пресс-службе управления ФСБ России по региону сообщили, что также суд на два года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов

ЧЕЛЯБИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Житель Челябинской области признан судом виновным в публичных призывах к терроризму и экстремизму, а также в публичном оправдании терроризма. Ему назначено наказание в виде штрафа на 350 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

"Южный окружной военный суд признал виновным жителя Челябинской области по ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), ч. 2 ст. 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Суд приговорил его к штрафу в размере 350 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

В управлении добавили, что также суд лишил гражданина права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на два года.

Уголовные дела были расследованы следственным органом УФСБ. По данным следствия, с сентября по ноябрь 2022 года гражданин занимался противодействием проводимой частичной мобилизации. Для этого он разместил информационные материалы, содержащие призывы к совершению террористических актов в отношении органов власти, а также призывы применения насилия к сотрудникам правоохранительных органов. Свои противоправные действия он совершил в Telegram-чате, администрируемом лидером организации "Артподготовка", признанной террористической на территории России.