Во Владимирской области в ДТП с машиной скорой помощи пострадали семь человек

Авария произошла на участке трассы М-7 "Волга"

ТАСС, 4 сентября. Семь человек, по предварительным данным, пострадали в аварии с участием машины скорой медицинской помощи и легкового автомобиля на трассе М-7 "Волга" в Ковровском районе Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"По состоянию на 10:00 мск один из участников ДТП госпитализирован, еще шесть человек доставлены в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи", - говорится в сообщении.

По предварительным данным пресс-службы, в 07:00 мск на участке трассы М-7 "Волга" в Ковровском районе водитель автомобиля Toyota, двигаясь в сторону Нижнего Новгорода, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с машиной скорой медицинской помощи, которая направлялась во Владимир.