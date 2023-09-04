В Белгородской области за сутки более 30 строений пострадали при обстрелах со стороны ВСУ

Губернатор региона Вячеслав Гладков также сообщил, что всего в области зафиксировали 115 прилетов

БЕЛГОРОД, 4 сентября. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 115 боеприпасов, также совершено несколько атак БПЛА. В результате повреждены более 20 домов, 13 хозпостроек и два автомобиля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Валуйском городском округе по поселку Уразово выпущено два артиллерийских снаряда и семь снарядов из РСЗО "Град". <...> В результате обстрела повреждения различной степени получили 22 частных домовладения. Также повреждены 13 хозпостроек и два легковых автомобиля", - написал губернатор.

В Белгородском районе, по словам Гладкова, 3 сентября по селу Журавлевка ВСУ выпустили четыре артиллерийских снаряда, по селу Наумовка - два. В селе Таврово был сбит БПЛА противника. В Борисовском районе под минометный обстрел попало село Цаповка - зафиксировано восемь прилетов. Обошлось без последствий.

В Волоконовском районе из миномета была обстреляна окраина хутора Старого - установлено восемь прилетов. В Грайворонском округе по окраине села Сподарюшино ВСУ выпустили 27 минометных снарядов, по селу Дроновка - 5.

В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попало село Староселье - зафиксировано два прилета. В Шебекинском округе по селу Середа было выпущено восемь минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка - три, по хутору Марьино, поселкам Ленинскому и Красное - по шесть минометных снарядов. "Также из гранатомета обстреляли МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска - прим. ТАСС) "Шебекино" - зафиксирован 21 выстрел. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - отметил губернатор.