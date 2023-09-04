В Петербурге 69-летний врач перевел мошенникам 13,5 млн рублей

Возбуждено уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Полиция Петербурга ищет мошенников, которые обманом убедили 69-летнего местного жителя перевести 13,5 млн рублей на "безопасные" счета. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"4 сентября в полицию Приморского района обратился 69-летний врач. Он сообщил правоохранителям, что в период с 28 августа по 1 сентября ему на мобильный телефон неоднократно звонили неизвестные, представлялись сотрудниками банка и под предлогом обеспечения сохранности его денежных средств убедили его перевести на якобы безопасные счета 13 496 450 рублей", - говорится в сообщении.

По факту преступления возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Злоумышленников устанавливают.