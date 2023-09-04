Прокуратура потребовала признать геноцидом преступления нацистов на Луганщине в годы войны

За период оккупационного режима в республике пострадали более 99 тыс. человек, сообщили в Генпрокуратуре

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Луганской Народной Республики (ЛНР) подала заявление в суд о признании геноцидом преступлений нацистов и их пособников во время оккупации региона (ранее Ворошиловградской области) в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"Во исполнение поручения генерального прокурора РФ Игоря Краснова в дни 80-й годовщины полного освобождения Ворошиловградской области - территории современной ЛНР - от немецко-фашистских захватчиков прокурор республики направил в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных нацистами, их союзниками и пособниками в годы Великой Отечественной войны на Луганщине в период оккупации ее городов и районов в 1942-1943 годах", - сообщили в Генпрокуратуре.

С оставлением 22 июля 1942 года Красной армией города Свердловска Ворошиловградской области вся территория региона оказалась под захватом оккупантов. "Волна беспрецедентного террора захлестнула города и села республики, с неистовой силой и ненавистью обрушившись на Луганщину. Истязаниями, массовыми расстрелами, виселицами, душегубками, иными изуверскими способами убийств, созданием невыносимых условий жизни, постоянными грабежами и масштабными разрушениями отмечен каждый шаг нацистов по оккупированной земле, в чем гитлеровцам содействовали их союзники - румынские и итальянские воинские формирования, а также пособники из лиц местного населения: предатели, уголовные элементы, украинские националисты", - отметили в Генпрокуратуре.

Жертвы нацистов

За период оккупационного режима в Ворошиловске (ныне Алчевск), Серго (ныне Стаханов), Красном Луче, Первомайске, Кировске и Брянке, Перевальском, Попаснянском районах и других городах и районах Ворошиловградской области с середины июля 1942 года до начала сентября 1943 года в результате злодеяний захватчиков и их пособников пострадало, по самым приблизительным оценкам, более 99 тыс. луганчан, из них расстреляны не менее 19,3 тыс. человек, 7,8 тыс. человек подвергались пыткам и издевательствам, на каторжные работы в Германию и другие европейские страны принудительно угнано более 71 тыс. советских граждан, многие из которых погибли или утратили связь с родственниками.

В 10 созданных нацистами на территории региона концентрационных лагерях и тюрьмах расстреляно, по предварительным данным, более 2 тыс. красноармейцев и около 400 умерло из-за отсутствия санитарных условий, голода и инфекционных заболеваний.

Материальный ущерб

Как отметили в Генпрокуратуре, беспрецедентный вандализм проявили оккупанты при отступлении, оставляя на ранее захваченной территории "выжженную землю". Невосполнимые разрушения нанесены регионообразующим отраслям промышленности - угольной, химической, машиностроительной и металлургической, их предприятия и инфраструктура были разрушены практически полностью, наиболее ценное оборудование вывезено в Германию. Разорены колхозы, совхозы и крестьянские дворы. Уничтожены социальные и образовательные учреждения, разграблены музеи, объекты религиозного культа, исторические ценности.

С целью сбора доказательственной базы прокуратурой республики обеспечено взаимодействие с органами власти и правоохранительными органами, архивными, научными и учебными учреждениями, Луганским краеведческим музеем, региональным отделением общероссийского общественного движения "Поисковое движение России" и волонтерами.

Заявление подано в Верховный суд ЛНР для защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов неопределенного круга лиц - родственников (потомков) жертв оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны, доведения до мировой общественности информации о злодеяниях, совершенных немецко-фашистскими захватчиками, их союзниками и пособниками на территории современной ЛНР, и восстановления исторической справедливости, подчеркнули в Генпрокуратуре.