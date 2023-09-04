В Испании два человека погибли во время сильных дождей

Ливни обрушились на северные и центральные районы страны вследствие урагана "Дана"

МАДРИД, 4 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли, один пропал без вести из-за проливных дождей, обрушившихся в ночь на понедельник на северные и центральные районы Испании вследствие урагана "Дана". Об этом сообщила газета ABC.

По ее данным, в автономных сообществах Мадрид, Кастилия-и-Леон, Кастилия-Ла-Манча, Страна Басков и Риоха повреждены линии электропередачи, затруднено движение на автотрассах вследствие затопления туннелей.

Закрыты несколько линий мадридского метро в результате подтопления станций, прекращено железнодорожное сообщение между Мадридом и южными районами страны. "Из-за неблагоприятных погодных условий приостановлено движение по маршрутам Мадрид - Андалусия и Мадрид - Толедо", - проинформировало железнодорожное предприятие Adif.

Экстренные службы Мадрида предупредили о последствиях стихии жителей и гостей автономной области, призвав их "не покидать без крайней необходимости дома и по возможности не пользоваться транспортом".