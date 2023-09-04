В порту Петербурга таможенники обнаружили партию кокаина на 100 млн рублей

Возбуждено уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Таможенники пресекли попытку контрабанды 8 кг кокаина общей стоимостью около 100 млн рублей в порту Петербурга. Тайник с наркотиком был обнаружен при досмотре морского судна, прибывшего из Латвии, сообщили журналистам в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

"Сотрудники Балтийской и Северо-Западной оперативной таможен во взаимодействии с УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли контрабанду 8 кг кокаина. Стоимость такой партии на черном рынке может составлять около 100 млн рублей", - рассказали в пресс-службе.

Восемь брикетов по 1 кг каждый были спрятаны в технической полости морского судна.

По данному факту Балтийская таможня возбудила уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков в особо крупном размере).