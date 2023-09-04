В Ленобласти суд огласил первый в России приговор за повреждение воинского захоронения

Обвиняемому назначили штраф в размере 2,4 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Тосненский городской суд Ленинградской области приговорил к штрафу в 2,4 млн рублей предпринимателя Юрия Мацко за преднамеренное повреждение советского воинского захоронения рядом с поселком Тельмана, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои с немецкими войсками. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.

"Тосненской городской прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении Юрия Мацко. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение расположенных на территории РФ воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов). Судом назначено наказание в виде штрафа в размере 2,4 млн рублей, арест на имущество сохранен", - говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении Мацко было возбуждено в июне 2021 года и стало первым в России по ст. 243.4 УК РФ, дошедшим до суда (статья была введена в действие в апреле 2020 года). Поврежденное воинское захоронение времен Великой Отечественной войны было обнаружено на земельном участке в Тельмановском сельском поселении, принадлежащем ООО "Эврикал" (Мацко на тот момент был его гендиректором). Изначально сообщалось, что на останки при проведении земляных работ наткнулись рабочие фирмы, но якобы решили вывезти грунт вместе с костями, никому не рассказав о находке. Как установили следователи СК, указания вывозить землю с останками в течение трех месяцев давал лично Мацко. При этом он знал о том, что на месте земляных работ находятся захоронения времен войны, но действовал в целях извлечения прибыли. Проведению поисковых работ на участке руководитель "Эврикала" препятствовал. В итоге фигуранта задержали и отправили под домашний арест.

Расследование завершили в октябре 2021 года, той же осенью дело поступило в суд - не считая предварительных слушаний, его рассмотрение заняло 55 заседаний. Подсудимый в содеянном не раскаялся и вины не признал.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленинградской области, по представлению ведомства администрация Ленинградской области приняла меры по учету и восстановлению воинского захоронения, а также его включению в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Также властями Ленобласти разработан проект порядка проведения поисковой работы на территории региона.