4 сентября, 09:06,
обновлено 4 сентября, 09:20
Военная операция на Украине

В Херсонской области задержали главу ячейки экстремистов, участвовавших в блокаде Крыма

ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС, архив
© ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС, архив

В УФСБ по Херсонской области сообщили, что задержанный возглавлял ячейку запрещенной в РФ экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"​

ГЕНИЧЕСК, 4 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области члена украинского националистического батальона, который возглавлял экстремистскую ячейку, участвовавшую в энергетической и водной блокаде Крыма, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по Херсонской области.

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"УФСБ России по Херсонской области задержан гражданин России, житель Геническа 1973 г. р., причастный к деятельности незаконного вооруженного формирования. Установлено, что в 2014 году он добровольно вступил и принимал активное участие в деятельности функционировавшего на территории Украины "Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана" (признан террористической организацией и запрещен в РФ - прим. ТАСС) , целями которого, помимо осуществления продовольственной, энергетической и водной блокады Крыма со стороны украинской границы, является нарушение целостности РФ, а также борьба, в том числе вооруженная, за возвращение полуострова в состав Украины", - рассказали в ведомстве, добавив, что задержанный возглавлял ячейку запрещенной в РФ экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа".​​​​​ 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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