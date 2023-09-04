4 сентября, 09:51

Шведская полиция сообщила о беспорядках в Мальмё после сожжения Корана

В городе подожгли несколько автомобилей, при этом несколько человек бросали камни в полицейские машины, сообщил телеканал SVT

СТОКГОЛЬМ, 4 сентября. /ТАСС/. В Мальмё после акции с сожжением Корана произошли беспорядки. Об этом сообщил телеканал SVT со ссылкой на полицию.

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По его информации, беспорядки произошли в ночь с воскресенья на понедельник. Как сообщает полиция, подожгли несколько автомобилей, при этом несколько человек бросали камни в полицейские машины.

В воскресенье иммигрант иракского происхождения Салван Момика провел еще одну акцию с сожжением священной книги мусульман в Мальмё. В ходе нее были задержаны несколько человек.

28 июня с разрешения полиции на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. На аналогичной манифестации у посольства Ирака в Стокгольме 20 июля Момика и второй организатор Салван Наджем пинали священную книгу, а 31 июля и 14 августа у здания парламента вновь подожгли страницы Корана. Момика также провел манифестацию у посольства Ирана.

Как информировала 22 августа радиостанция Sveriges radio, Момика направил 12 новых заявок на проведение аналогичных акций в течение следующих трех недель в Стокгольме, Мальмё и Эребру. Акции вызвали возмущение мусульман по всему миру. На этом фоне произошло ухудшение отношений между Швецией и Турцией, от которой королевство ожидает одобрения своей заявки на вступление в НАТО. 

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Швеция
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