Белорусская милиция задержала 40 нелегалов, планировавших добраться до Латвии

По словам начальника управления по гражданству и миграции УВД Минского облисполкома Юрия Бразинского, нелегалы привлечены к административной ответственности, приняты решения о принудительном выдворении их из страны

МИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Сотрудники органов внутренних дел Белоруссии задержали под Минском 40 нелегалов из Индии, не имевших белорусских виз и планировавших добраться до Латвии. Об этом сообщил начальника управления по гражданству и миграции УВД Минского облисполкома Юрий Бразинский.

"Сотрудники областного управления по гражданству и миграции при поддержке ОМОНа выявили в Колодищах незаконных мигрантов из Индии. В частном домовладении гражданки Беларуси проживали 40 иностранцев. В нашу страну они въехали наземным транспортом из России, далее планировали проследовать в Латвию. Белорусские визы у них отсутствовали", - отметил Бразинский, высказывания которого приводит Telegram-канал пресс-службы белорусского МВД.

По словам представителя УВД, нелегалы привлечены к административной ответственности, приняты решения о принудительном выдворении их из страны. Задержаны для выяснения личности 14 человек, не имевших документов, уточнили в милиции.

Прибывающие в Белоруссию мигранты пытаются нелегально проникнуть на территорию Евросоюза. Польша, Литва и Латвия столкнулись с серьезным миграционным кризисом на границе с Белоруссией осенью 2021 года. Наибольшее число мигрантов стремится добраться до Польши и далее проследовать на запад. По утверждению польских властей, кризис на польско-белорусской границе провоцируют власти Белоруссии и России, чтобы дестабилизировать ситуацию на восточном фланге НАТО. Москва и Минск неоднократно отвергали эти обвинения.