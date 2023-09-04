В Челябинске в МУПе прошли обыски в рамках дела о мошенничестве

Директора компании заподозрили в преступлении на 3,8 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Дело о мошенничестве на сумму не менее 3,8 млн рублей возбудили в Челябинской области на директора общества с ограниченной ответственностью. В компании проводятся обыски. По данным следствия, преступление совершено вместе с неустановленными сотрудниками челябинского МУП "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения", сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

"Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, подозреваемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). <...> Проводятся обыски в помещениях МУП, коммерческой организации, по месту жительства подозреваемого, директора и иных должностных лиц МУП, изымается необходимая документация, идут иные следственные и процессуальные действия", - сказано в сообщении.

Преступление было выявлено сотрудниками Контрольно-счетной палаты Челябинской области и управления ФСБ России по региону. По данным следствия, с 1 января 2021 года по 1 мая текущего года директор компании, действуя группой по предварительному сговору с неустановленными лицами, заключал различные договоры. Указанные в договорах действия (аренда автомобилей с водителем, спецтехники и др.) не были выполнены в полном объеме. Ущерб от этого составил не менее 3,8 млн рублей.