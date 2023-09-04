В Ростовской области в ДТП погибли пять человек

Еще трое пострадали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сентября. /ТАСС/. Пять человек погибли, еще трое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Ростовской области. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа"

"По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Priora. В результате аварии погибли трое пассажиров ВАЗ-2110, а также водитель и пассажир Lada Priora. Водитель и еще один пассажир ВАЗ-2110, а также другой пассажир Lada Priora получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.