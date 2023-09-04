На Урале пенсионерку, столкнувшую правнука с балкона, отправили на принудительное лечение

Трехлетний мальчик был доставлен в больницу, где врачи оказали ему медпомощь, после чего он был выписан

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Суд принял решение применить принудительные меры медицинского характера к пенсионерке, которая столкнула с балкона своего трехлетнего правнука. Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

"В городе Кушве применены принудительные меры медицинского характера в отношении местной жительницы, совершившей противоправное деяние в отношении своего правнука. Пенсионерке 1952 года рождения инкриминировалось запрещенное уголовным законом деяние, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего)", - сказал он.

Установлено, что в октябре 2022 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире на втором этаже, столкнула своего малолетнего правнука 2019 года рождения с подоконника балкона. Ребенок упал на землю с высоты около 5 м, получив травмы головы и туловища. Мальчик был доставлен в больницу, где врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь, после чего ребенок был выписан. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что уголовный розыск полиции, прибывший на место инцидента первым, передал собранные факты в СКР.