В Новосибирской области возбудили дело по факту мошенничества при строительстве стадиона

В прокуратуре отметили, что хищения составили более 2,6 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Следователями по результатам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении подрядчика, занимавшегося строительством стадиона в поселке Мошково Новосибирской области. Об этом ТАСС сообщили в областной прокуратуре.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") в отношении неустановленных лиц ООО "ТехСтройПартнер" по факту хищения при строительстве объекта "Спорткорпус с плоскостным сооружением в рабочем поселке Мошково Новосибирской области", - сообщили в ведомстве.

Как уточнили в прокуратуре, хищения составили более 2,6 млн рублей. В свою очередь министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов сообщил ТАСС, что приостановленные работы по строительству стадиона планируется возобновить в следующем году. "На сегодняшний день мероприятия по проверке не завершены. Принимая во внимание вышеуказанное обстоятельство, а также с учетом наступления осенне-зимнего периода строительные работы на объекте планируется возобновить в 2024 году", - пояснил министр.

Ранее планировалось, что к концу 2022 года, к юбилею Мошковского района области, в поселке будет достроен новый стадион, о котором долгое время просили местные жители и сроки ввода которого неоднократно переносились. Однако стройка была приостановлена в связи с проверкой работ прокуратурой. Стоимость объекта ранее оценивалась в сумму около 97 млн рублей.

В Мошково, где проживает свыше 9 тыс. человек, действует футбольная команда, считающаяся одним из лидеров региона. В 2016 году Мошково посещал на тот момент глава Олимпийского комитета России Александр Жуков, сообщивший о планах включить строительство стадиона в федеральную целевую программу.