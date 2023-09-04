В Химках на трассе М-10 столкнулись 12 машин

Пострадавших нет

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Массовая авария с участием 12 автомобилей произошла на трассе М-10 в подмосковных Химках, движение ограничено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"По предварительной информации, в 10:30 на 31-м километре автодороги М-10 "Россия" по направлению движения в сторону области произошло попутное столкновение 12 транспортных средств", - сказали в пресс-службе.

В результате ДТП никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, движение частично ограничено.