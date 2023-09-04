В Крыму зафиксировали ложные сообщения о минировании школ

Советник главы республики Олег Крючков призвал жителей доверять только официальным источникам информации

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Сообщения о минировании школ в Республике Крым являются ложными, ситуация находится под контролем, сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.

"Начались фейковые минирования крымских школ. Обычная тактика украинских ЦИПСО (центров информационно-психологических операций - прим. ТАСС), мы проходили все это в прошлом учебном году. Работают специальные службы, все под контролем", - говорится в сообщении.

Крючков призвал жителей доверять только официальным источникам информации.