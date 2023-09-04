В Ивановской области произошел пожар на складе с текстильной продукцией

Погибших и пострадавших в результате возгорания нет

ТАСС, 4 сентября. Складское здание с текстильной продукцией загорелось в Кинешме Ивановской области. Пожар локализован на площади 1 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

"На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило горение в складском здании с текстильной продукцией на площади 1 тыс. кв. м. Угрозы распространения нет. В 12:02 мск пожар локализован на площади 1 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, информация о пожаре на складе, расположенном на улице 2-я Шуйской в Кинешме, поступила по системе "112" в 11:46 мск. Предварительно установлено, что погибших и пострадавших в результате возгорания нет.