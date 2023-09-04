В Волгограде арестовали предполагаемого убийцу девушки, найденной в подвале жилого дома

В ходе допроса подозреваемый сообщил, что задушил девушку после ссоры

ВОЛГОГРАД, 4 сентября. /ТАСС/. Следователи следственного управления СК РФ по Волгоградской области задержали фигуранта уголовного дела, подозреваемого в убийстве девушки, тело которой, завернутое в одеяло, было найдено летом в подвале одного из жилых домов Волгограда. Мужчина заключен под стражу, сообщается в понедельник в Telegram-канале СК РФ.

"В ходе расследования уголовного дела проводились оперативные и следственные мероприятия, в том числе в квартирах жителей указанного многоквартирного дома. При проведении обыска в квартире 31-летнего мужчины следователями обнаружен паспорт на имя 24-летней местной жительницы, которая, как пояснил мужчина, являлась его сожительницей. При этом сообщить ее местонахождение фигурант не смог, а спустя некоторое время признался, что тело, обнаруженное в подвале дома, принадлежит именно ей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время фигурант задержан, с его участием проводится комплекс неотложных следственных действий. По ходатайству следователя СК в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе допроса подозреваемый рассказал, что 24 апреля 2023 года между ним и его девушкой произошла ссора, в процессе которой она сообщила о своем намерении разорвать отношения. Подозреваемый дождался, когда девушка уснула, после чего задушил ее. Затем мужчина спрятал тело погибшей в одеяло, обмотал скотчем и в ночное время спустил его в подвальное помещение, думая, что обнаружено оно не будет, добавили в ведомстве.

По данным ведомства 11 июля 2023 года в подвальном помещении одного из подъездов дома 7 по улице Лодыгина города Волгограда обнаружено тело девушки, которое было обернуто в одеяло. СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).