В Липецке арестовали полицейского за ложный донос о подброшенном наркотике

Его заключили под стражу на два месяца

ТАСС, 4 сентября. Октябрьский суд Липецка арестовал на два месяца 30-летнего сотрудника полиции, который подозревается в передаче коллегам ложного доноса о наркотике и непринятии мер для предотвращения преступления. Об этом сообщила пресс-служба судебной системы Липецкой области

"Октябрьский районный суд Липецка рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения 30-летнему подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного п. "в", "д", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, совершенное в отношении несовершеннолетнего). <...> Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба следственного управления СК по Липецкой области сообщала, что в Липецке возбуждено уголовное дело в отношении полицейского, который сообщил коллегам ложную информацию об обнаруженном у 17-летней девушки наркотике. Эту информацию ему передал знакомый, который после ссоры с девушкой сам подбросил ей наркотик

По данным следствия, оперуполномоченный полиции не принял мер к предотвращению преступления, а передал ложный донос коллегам, которые прибыли по указанному адресу и при личном досмотре несовершеннолетней обнаружили наркотик в кармане ее одежды. В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств), которое позже прекратили из-за отсутствия преступления.