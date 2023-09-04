В филиале Самаркандского университета две студентки пострадали в результате обвала плиты

По информации пресс-службы, состояние пострадавших удовлетворительное

ТАШКЕНТ, 4 сентября. /ТАСС/. Небольшая плита обвалилась с потолка актового зала здания Каттакурганского филиала Самаркандского госуниверситета в ходе мероприятия, посвященного началу нового учебного года, легкие травмы получили две студентки. Об этом сообщила пресс-служба университета.

"4 сентября 2023 года в 9:23 утра (7:23 мск - прим. ТАСС) с потолка актового зала, в правый угол сцены, где не было ни студентов, ни преподавателей, упала одна плита, в результате двое первокурсников получили легкие травмы", - говорится в сообщении.

Позже пресс-служба уточнила, что от обломков плиты пострадали две студентки-первокурсницы, им была своевременно оказана медицинская помощь, в настоящее время состояние пострадавших удовлетворительное.

По данным пресс-службы, университет начал использовать филиал в 2008 году. До 2018 года в нем размещались школа, а затем лицей при одном из вузов Самарканда.

Сейчас специальная рабочая группа изучает обстоятельства инцидента.