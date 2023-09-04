4 сентября, 11:22

Причиной ДТП с автобусом в Москве стал проезд машины каршеринга на красный свет

Водитель автомобиля скрылся с места происшествия

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Автомобиль каршеринга проехал на красный сигнал светофора на улице Широкой в Москве, в результате чего столкнулся с автобусом, где пострадал один пассажир. Об этом ТАСС сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, в 12:55 на улице Широкой в районе дома 27 водитель автомобиля каршеринга двигался на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автобусом, после чего с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.

В ГИБДД добавили, что пострадавшая госпитализирована. Сотрудники столичной Госавтоинспекции разбираются во всех обстоятельствах дорожной аварии. Прокуратура Северо-Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств и привлечение виновника к ответственности, добавили в надзорном ведомстве столицы.

В правоохранительных органах сообщали ТАСС, что два человека пострадали, в том числе ребенок, в результате столкновения автомобиля каршеринга и автобуса на северо-востоке Москвы. "Ребенку после осмотра медиков помощь не понадобилась", - уточнил представитель правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что полицейские устанавливают местонахождение и личность скрывшегося водителя. 

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