В Тюмени специалисты восстановили целостность трубы после аварии на магистральном водоводе

В компании "Росводоканал Тюмень" сообщили, что причиной утечки могли стать сезонные подвижки грунта, связанные с резким понижением температуры

ТЮМЕНЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Специалисты компании "Росводоканал Тюмень" устранили утечку, восстановили целостность трубы магистрального водовода и приступили к заполнению водопровода, после промывки водоснабжение будет возобновлено. Об этом сообщили в компании "Росводоканал Тюмень".

"Специалисты компании "Росводоканал Тюмень" восстановили целостность магистрального водовода в районе улицы Щербакова. Работы проводились всю ночь и продолжились утром. В восстановительных мероприятиях было задействовано шесть бригад и восемь единиц техники. К 13:00 (11:00 мск) целостность трубы восстановили, и специалисты приступили к плавному заполнению водовода", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что заполнение водопровода производится сразу в нескольких местах в определенной последовательности и находится под контролем центральной диспетчерской службы. После того как водопровод плавно наполнится водой, начнется его промывка.

Наиболее вероятная причина аварии, сезонные подвижки грунта, связанные с резким понижением температуры, добавили в водоканале.

"В 15:40 (13:40 мск) водоснабжение восстановлено в полном объеме", - сообщили журналистам в пресс-службе компании "Росводоканал Тюмень".

В результате аварии на трубопроводе Велижанского водозабора в Тюмени, в зоне отключения подачи воды попали три района города, в которых находится 60 многоквартирных домов, три школы, два среднеспециальных учебных заведения, одна поликлиника и пять детских садов. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил организовать проверку по факту этого инцидента.