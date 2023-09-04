Суд заменил домашний арест депутату гордумы Воронежа Жогову запретом определенных действий

Его обвиняют в мошенничестве на сумму более 2,3 млн рублей

ВОРОНЕЖ, 4 сентября. Центральный районный суд Воронежа смягчил меру пресечения главе фракции "Единой России" в городской думе Воронежа Роману Жогову, который обвиняется в мошенничестве на сумму более 2,3 млн рублей. Он заменил ему домашний арест на запрет определенных действий, сообщила ТАСС в понедельник представитель пресс-службы суда.

"Суд изменил Жогову меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий", - сказала представитель пресс-службы суда. По ее данным, рассмотрение дела Жогова назначено в Центральном районном суде на 14 сентября.

Жогов был арестован 2 декабря 2022 года по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, депутат совершил мошенничество путем получения денег от бывшего первого заместителя председателя Воронежской гордумы Александра Провоторова, на предприятие которого - Воронежский опытно-механический завод - фиктивно трудоустроили супругу Жогова под предлогом финансирования партии "Единая Россия". По предварительным данным, с 11 ноября 2010 года по 27 мая 2020 года Жогов и его супруга незаконно получили от Провоторова более 2,3 млн рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Роман Жогов является заместителем секретаря воронежского регионального отделения партии "Единая Россия", членом президиума регионального политического совета, руководителем фракции партии "Единая Россия" в Воронежской городской думе. После возбуждения дела его членство в партии было приостановлено.