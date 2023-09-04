4 сентября, 11:38,
обновлено 4 сентября, 12:04

Экс-аспиранту МГУ Мифтахову предъявили обвинение в оправдании терроризма

Пресс-служба Головинского суда/ ТАСС
Азат Мифтахов
© Пресс-служба Головинского суда/ ТАСС

Азат Мифтахов не признал вину, сообщила его адвокат Светлана Сидоркина

ТАСС, 4 сентября. Следователи ФСБ предъявили обвинение в оправдании терроризма бывшему аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову, задержанному в понедельник при выходе из колонии после отбытия срока за хулиганство. Как уточнила ТАСС адвокат Светлана Сидоркина, Мифтахов вину отказался признавать, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

"Только что ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). В ходе следственных действий вину Азат не признал, воспользовавшись статьей 51", - сказала собеседница агентства.

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По ее словам, решение об избрании меры пресечения в отношении Мифтахова будет принято во вторник утром в Первомайском районном суде Кирова.

Как сообщалось ранее, следователи ФСБ допросили Мифтахова в колонии в качестве подозреваемого. Как уточняла ТАСС его адвокат, он отказался от дачи показаний, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ. В новом деле речь идет об одобрении Мифтаховым теракта, совершенного в здании УФСБ России по Архангельской области в октябре 2018 года. Этот теракт совершил анархист Михаил Жлобицкий, в результате чего он погиб, а три сотрудника ФСБ были ранены. В ходе беседы с заключенными в колонии Мифтахов одобрил действия террориста, следует из материалов дела.

В январе 2021 года Головинский суд Москвы признал Мифтахова виновным в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти с применением предмета, используемого в качестве оружия, и назначил ему 6 лет колонии. 3 сентября этого года у него истек срок наказания. 

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