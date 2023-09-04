Подачу воды в два города ЛНР прекратили на несколько дней из-за аварии на водоводе

Завершить восстановительные работы планируют 5-6 сентября

ЛУГАНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Подачу воды в Свердловск Луганской Народной Республики и несколько населенных пунктов, относящихся к нему, а также в Червонопартизанск прекратили на несколько дней из-за аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщается в Telegram-канале госпредприятия ЛНР "Лугансквода".

"4 сентября из-за аварии на Свердловском магистральном водоводе диаметром 900 мм вынуждено прекращена подача воды на: Свердловск, Червонопартизанск, поселок Комсомольский, поселок Мирный, совхоз Орджоникидзе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ожидаемое время восстановления прежнего режима подачи воды 5-6 сентября.

По данным Госкомстата ЛНР, по состоянию на 1 мая 2022 года в Свердловске и Свердловском районе постоянно проживали более 99,9 тыс. жителей.