В Новосибирской области выпал град размером с яйцо

Его диаметр достигает 5 см

НОВОСИБИРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Град размером до 5 см в диаметре выпал в Новосибирске, передает корреспондент ТАСС.

Сильный дождь перешел в крупный град размером с перепелиное яйцо в нескольких районах города на правом и левом берегах Оби.

ТАСС запросил комментарии у синоптиков и регионального главка МЧС.

По данным Западно-Сибирского УГМС, днем 4 сентября температура воздуха в регионе составляла до +24 градусов, вечером, согласно прогнозу, ожидается дождь и гроза.

Также град диаметром до 2 см выпал в понедельник в Кемерове, передает корреспондент ТАСС. Ранее Кемеровский ЦГМС сообщал, что в регионе местами ожидаются грозы с порывами ветра до 16 м/с. Температура воздуха составляет около 20 градусов.