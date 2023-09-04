Глава Ярославской области сообщил о состоянии пострадавших при взрыве гранаты

По данным Михаила Евраева, священник Дмитрий Туляков и глава Вареговского сельского поселения Федор Новиков чувствуют себя нормально

ТАСС, 4 сентября. Настоятель Крестовоздвиженского храма в селе Шельшедом, священник Дмитрий Туляков и глава Вареговского сельского поселения Федор Новиков, пострадавшие 2 сентября при взрыве гранаты в деревне Никульское Ярославской области, чувствуют себя нормально. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Евраев.

"Проведал в больнице имени Соловьева главу Вареговского поселения Большесельского района Федора Новикова и настоятеля Крестовоздвиженского храма, отца Дмитрия. Они получили осколочные ранения после взрыва гранаты. Оба чувствуют себя уже нормально, настроение бодрое. Желаю скорейшего выздоровления и возвращения домой", - написал глава региона.

Он добавил, что конфликт был на бытовой почве. "Люди пострадали случайно. Подозреваемый задержан и передан правоохранительным органам", - отметил Евраев.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом".

Ранее в пресс-службе регионального следственного управления СК России сообщили ТАСС, что 47-летний мужчина, находясь в процессе развода, предпринял попытку убить супругу, полагает следствие. С этой целью 2 сентября в одном из домов в деревне Никульское Большесельского района он привел в действие устройство с поражающими свойствами, в результате чего пострадали три посторонних человека - двое мужчин и женщина. В Министерстве здравоохранения региона сообщили, что мужчин госпитализировали с осколочными ранениями в состоянии средней тяжести, женщину направили на амбулаторное лечение. Супруга подозреваемого не пострадала, добавили в СУ СК России.