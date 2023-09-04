В Оренбурге произошел пожар на складе металлоконструкций

Предварительная площадь возгорания составила 300 кв. м

ТАСС, 4 сентября. /ТАСС/. Склад металлоконструкций загорелся в Оренбурге, огонь также затронул кровлю соседнего здания. Пожарные остановили распространение огня, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"На пульт дежурного поступило сообщение о возгорании на складе металлоконструкций на улице Беляевской. Огонь также затронул кровлю соседнего здания. <…> Предварительная площадь пожара - 300 кв. м, пострадавших нет, ситуация под контролем", - говорится в сообщении. Пожарным удалось остановить распространение огня.

Позднее в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения, продолжается разбор конструкций.

"Согласно оперативным данным, сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на пожаре. На месте продолжаются работы по дотушиванию и разбору конструкций", - сообщили в управлении.

В ходе разведки звенья газодымозащитной службы обнаружили на складе газовые баллоны. Их вынесли из здания, добавили в управлении.