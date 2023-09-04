В Петербурге участников китайской ОПГ приговорили к лишению свободы за похищение людей

Фигурантам назначили сроки от двух до пяти лет колонии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Суд в Петербурге приговорил к реальным срокам лишения свободы шестерых граждан Китая, которые в октябре 2020 года похитили в городе трех соотечественников с целью вымогательства у них крупной суммы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Лю Дзюня, Фэн Сяочуна, У Цзяхуэя, Чжан Шаофэна, Чжэн Юнсяна, Чжан Юэ, которые обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 163 "Вымогательство", ч. 3 ст. 127 "Незаконное лишение свободы", п. "а" ч. 3 ст. 126 "Похищение человека", п. "а" ч. 4 ст. 162 "Разбой", пп. "а", "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ", - говорится в сообщении.

Лю Цзюня суд приговорил к пяти годам колонии строгого режима, четырем его сообщникам назначил сроки от 3 лет до 4,5 года, а Чжан Юэ получил наказание в два года колонии, но его освободили, так как уже отбыл срок в СИЗО.

О задержании членов ОПГ сообщалось в январе 2021 года. Как установило следствие, преступное сообщество создал летом 2020 года Лю Цзюнь - он разработал план действий, нашел трех жертв для нападения и распределил между подельниками роли. В октябре они вместе похитили потерпевших и удерживали их в помещении китайского ресторана на улице Кораблестроителей. У двух из них под угрозой насилия злоумышленники похитили 2,1 млн рублей. В качестве орудий преступления фигуранты использовали бейсбольные биты и наручники, а для передвижений по городу - две легковые машины.

Помимо похищения и вымогательства подсудимым вменяли разбойное нападение на потерпевших с материальным ущербом на сумму 154,7 тыс. рублей - это обвинение суд в итоге снял, по части других эпизодов фигуранты также были оправданы. Отмечается, что свою вину все они признали частично.

Приговор еще одному соучастнику, адвокату Ван Хуэю, суд огласил в начале июня. Мужчина был членом Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака и согласился за вознаграждение поддержать требование злоумышленников к потерпевшим о передаче 100 тыс. китайских юаней. Свою вину Ван признал и пошел на досудебное соглашение о сотрудничестве, в итоге суд назначил ему условное наказание в виде семи лет лишения свободы.