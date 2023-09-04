В Тамбовской области директора фирмы подозревают в неуплате более 300 млн рублей налогов

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 4 сентября. Генеральный директор фирмы по производству и перевозке битуминозных смесей в Тамбовской области подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму порядка 323 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"СУ СК РФ по Тамбовской области по материалам регионального УФНС России возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора фирмы по производству и перевозке битуминозных смесей, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, генеральный директор умышленно включал в налоговые декларации фирмы по НДС и налогу на прибыль за 2018-2020 годы заведомо ложные сведения. Они были основаны на документах бухгалтерского учета о якобы финансово-хозяйственных взаимоотношениях с транспортной компанией по перевозке продукции. "Общая сумма неуплаченных налогов составила почти 323 млн рублей", - уточнили в ведомстве, добавив, что по делу проводятся процессуальные действия.