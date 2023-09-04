Два человека погибли при обстреле населенного пункта Мироновский в ДНР

Еще восемь человек пострадали

ДОНЕЦК, 4 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли, еще восемь, включая двоих детей, ранены в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) населенного пункта Мироновский в ДНР. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Населенный пункт Мироновский: погибли мужчина 1978 года рождения и женщина 1965 года рождения. Ранения различной степени тяжести получили восемь гражданских лиц, в том числе два ребенка (девочка 2012 года рождения и мальчик 2012 года рождения), мужчины 1951, 1958, 1958 годов рождения, женщины 1953, 1955, 1975 годов рождения", - говорится в сообщении.