В Мытищах подросток погиб, врезавшись в дерево на электромотоцикле

Он умер в больнице

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили дело после смерти 15-летнего подростка, который, не справившись с управлением электромотоциклом, врезался в дерево в Мытищах. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области, он умер в больнице.

"По данным следствия, 3 сентября подросток, находясь в деревне Вешки городского округа Мытищи, попросил у знакомого одолжить электромотоцикл для катания. Не справившись с управлением, несовершеннолетний совершил столкновение с деревом. Подросток был госпитализирован, однако, несмотря на оказание первой медицинской помощи, скончался", - сказали в пресс-службе.

По данном факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).