В Ленобласти возбудили уголовное дело по факту нахождения останков узников концлагеря

Останки принадлежат заключенным нацистского лагеря "Дулаг-102"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения в Волосовском районе Ленинградской области останков предполагаемых узников нацистского концлагеря "Дулаг-102". Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В ходе проводимых в рамках реализации проекта "Без срока давности" следователями и криминалистами СК совместно с поисковыми отрядами работ в 1,5 км от города Волосово Ленинградской области обнаружено массовое захоронение времен Великой Отечественной войны. По данному факту следственными органами СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

О нахождении массового захоронения в 1,5 км от Волосова стало известно в начале августа. В ходе осмотра места волонтеры из поисковых отрядов и сотрудники СК извлекли скелетированные останки не менее 10 граждан. Также были обнаружены и изъяты фрагменты личных вещей и одежды. По изъятым останкам были назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола погибших и причины смерти.

Согласно архивным документам, в указанном месте могут находиться останки не менее 2 тыс. заключенных нацистского концентрационного лагеря "Дулаг-102", расстрелянных в годы войны.