ВСУ атаковали с помощью БПЛА Клинцовскую ТЭЦ в Брянской области

По данным главы региона Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет

ТАСС, 4 сентября. Российские средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, который пытался атаковать Клинцовскую ТЭЦ в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"Украинскими террористами совершена атака на инфраструктурный объект - Клинцовскую ТЭЦ. Беспилотный летательный аппарат подавлен силами РЭБ. Пострадавших и разрушений нет", - проинформировал глава региона.

По словам губернатора, на месте работают оперативные и экстренные службы.

Также еще одна атака с помощью БПЛА была совершена на Выгоничский район. "Беспилотник, подавленный силами РЭБ, упал в поле. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", - отметил Богомаз.