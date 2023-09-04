4 сентября, 14:39,
обновлено 4 сентября, 14:50
Военная операция на Украине

ВСУ атаковали с помощью БПЛА Клинцовскую ТЭЦ в Брянской области

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

По данным главы региона Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет

ТАСС, 4 сентября. Российские средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, который пытался атаковать Клинцовскую ТЭЦ в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

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"Украинскими террористами совершена атака на инфраструктурный объект - Клинцовскую ТЭЦ. Беспилотный летательный аппарат подавлен силами РЭБ. Пострадавших и разрушений нет", - проинформировал глава региона.

По словам губернатора, на месте работают оперативные и экстренные службы.

Также еще одна атака с помощью БПЛА была совершена на Выгоничский район. "Беспилотник, подавленный силами РЭБ, упал в поле. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", - отметил Богомаз. 

Теги:
РоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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