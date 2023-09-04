Средства ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью

Минобороны России сообщило, что БПЛА был самолетного типа

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Киев пытался атаковать беспилотником объекты на территории РФ, БПЛА был уничтожен средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Брянской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"4 сентября около 16:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области", - сказали в ведомстве.

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