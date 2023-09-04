4 сентября, 15:39

В Ивановской области ликвидировали пожар на складе с текстилем

Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м

ТАСС, 4 сентября. Пожар в складском здании с текстильной продукцией в Кинешме Ивановской области ликвидирован на площади 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

"В 18:10 мск объявлена полная ликвидация последствий пожара", - сказали в пресс-службе.

Информация о возгорании на складе на улице 2-й Шуйской в Кинешме поступила по системе "112" в 11:46 мск, в 12:02 мск пожар был локализован, в 13:10 мск спасатели объявили о ликвидации открытого горения.

К тушению пожара привлекалось 58 человек и 19 единиц техники. Пострадавших в результате происшествия нет. 

Теги:
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