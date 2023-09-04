Суд в Ярославле арестовал мужчину по делу о взрыве с тремя пострадавшими

Обвиняемому предъявили обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом

ТАСС, 4 сентября. Суд в Ярославле заключил под стражу мужчину, обвиняемого в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Сегодня судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом)", - говорится в распространенном сообщении.

Ранее в пресс-службе ведомства отмечали, что находящийся в процессе развода 47-летний мужчина, по данным следствия, предпринял попытку убить супругу. Для этого 2 сентября в одном из домов в деревне Никульское Большесельского района он привел в действие взрывное устройство с поражающими свойствами, в результате чего пострадали три посторонних человека: двое мужчин и женщина. Мужчины - настоятель Крестовоздвиженского храма в селе Шельшедом, священник Дмитрий Туляков и глава Вареговского сельского поселения Федор Новиков были госпитализированы с осколочными ранениями в состоянии средней степени тяжести, женщину направили на амбулаторное лечение. Супруга подозреваемого не пострадала.