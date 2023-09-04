В Запорожской области члены избиркома попали под обстрел ВСУ

Никто не пострадал

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Члены участковой избирательной комиссии попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины в селе Широком Запорожской области, никто не пострадал. Об этом сообщила ТАСС председатель облизбиркома Галина Катющенко.

"Сегодня днем члены участковой избирательной комиссии попали под обстрел в селе Широком Васильевского муниципального округа. Наши члены комиссии не пострадали", - сказала Катющенко.

Как отметила председатель облизбиркома, членам избирательных комиссий, обеспечивающим надомное голосование, при обстрелах рекомендуется не выходить на маршрут. "Но бывает, что люди уже были на месте и обстрелы начались. Они знают, как действовать в подобной ситуации, - сказала она. - С ними всегда рядом сотрудники правоохранительных органов".