Суд признал законным решение осудить сбежавших из ЛНР дезертиров

В суде сообщили, что младший сержант Евгений Кравченко и рядовой Александр Богаченко приговорены к семи годам колонии, матрос Александр Бабешко и рядовой Николай Колмачев - к шести годам

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Военный суд признал законным решение приговорить восьмерых мобилизованных из Калининградской области, сбежавших из Луганской Народной Республики с оружием, на сроки от шести до семи лет лишения свободы за дезертирство. Об этом ТАСС сообщили во втором Западном окружном военном суде.

"Второй Западный окружной военный суд оставил в силе приговор, вынесенный 30 мая текущего года Одинцовским гарнизонным военным судом в отношении восьми мобилизованных по делу о дезертирстве. Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил восьмерых мобилизованных из Калининградской области к лишению свободы на сроки до семи лет по делу о дезертирстве, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 338 УК РФ), и неисполнении приказа в период мобилизации или вооруженного конфликта (ч. 2.2 ст. 332 УК РФ)", - заявили в суде.

Там уточнили, что младший сержант Евгений Кравченко и рядовой Александр Богаченко приговорены к семи годам колонии, матрос Александр Бабешко и рядовой Николай Колмачев - к шести годам. Военнослужащим Дмитрию Медведеву, Игорю Медведеву, Александру Елисееву, Денису Балахину назначили шесть с половиной лет заключения.

Всех обвиняемых мобилизовали 24 сентября 2022 года и отправили в полевой лагерь между селами Гладково и Малая Александровка в ЛНР. Там мобилизованных должны были готовить к участию в боевых действиях, но, по их версии, командиры их больше использовали на строительстве землянок для проживания в лагере. При этом военнослужащие якобы не были обеспечены самым необходимым, в том числе провизией и качественным обмундированием. В итоге мобилизованные из Калининграда решили сбежать из части с оружием. Они переоделись в гражданскую одежду и на такси и попутках добрались до Подольска. Там они явились в отдел полиции и передали сотрудникам четыре автомата и четыре пулемета Калашникова. По версии следствия, все дезертиры решили сбежать из части после того, как в декабре 2022 года мобилизованным сообщили о планах командования передислоцировать их на передний край.