Киевская полиция получила сообщение о минировании всех торговых центров города

В правоохранительные органы ранее поступали сообщения о "минировании" всех школ

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Нацполиции Украины проверяют информацию о минировании всех торгово-развлекательных центров Киева. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Полиция столицы получила информацию о минировании всех торгово-развлекательных центров Киева. Полиция отрабатывает собственными силами, подразделения ГСЧС [Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям] будут привлекаться в случае необходимости", - приводятся его слова в Telegram-канале администрации.

Ранее данные о "минировании" всех киевских школ поступали в правоохранительные органы дважды - в понедельник и 1 сентября. Городские власти отмечали, что сообщения в обоих случаях оказались ложными.