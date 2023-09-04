В Алабаме в результате стрельбы погибли два человека

Инцидент произошел в ночном клубе

ТАСС, 4 сентября. По меньшей мере два человека погибли, еще трое получили ранения в результате стрельбы в американском городе Бирмингем (штат Алабама). Об этом сообщило местное отделение телекомпании CNN.

По его данным, инцидент произошел в ночном клубе в первые часы понедельника. Спустя некоторое время также был обстрелян автомобиль, прибывший в отделение неотложной помощи больницы при Университете Алабамы и перевозивший людей, пострадавших в результате нападения в клубе.

Предполагаемые злоумышленники скрылись, на данный момент никто из них не задержан. По факту произошедшего начато расследование.