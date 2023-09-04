В Москве арестовали гражданина Белоруссии за попытку контрабанды оружия и СВУ

В правоохранительных органах сообщили, что Анатолию Григорчуку вменяется совершение преступления группой лиц по предварительному сговору

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Федеральная служба безопасности задержала в столичном регионе гражданина Белоруссии Анатолия Григорчука за попытку контрабанды взрывчатых веществ и огнестрельного оружия. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, ему вменяется совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий в столичном регионе был задержан гражданин Белоруссии Анатолий Михайлович Григорчук. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного с. 1 ст. 30 п. в ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (покушение на незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов группой лиц по предварительному сговору). По решению одного из судов в Москве он отправлен в СИЗО", - рассказал собеседник агентства. По его словам, гражданин Белоруссии Григорчук работал в московском регионе водителем. Санкция вменяемой ему статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.