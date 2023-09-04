В Дагестане госпитализировали 16 человек после отравления салатом

Причиной мог стать "Оливье"

МАХАЧКАЛА, 4 сентября. /ТАСС/. Острую кишечную инфекцию выявили у 16 человек, посетивших мавлид (торжественного мероприятие) в селе в Дагестане, сообщили журналистам в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.

"В селе Кахиб Шамильского района 31 августа после проведения мавлида произошло пищевое отравление посетителей. Заболели 16 человек, в том числе двое детей. Все пострадавшие госпитализированы с клиническими проявлениями рвоты и диареи", - говорится в сообщении.

Предположительно причиной инфекции стал салат "Оливье", который был приготовлен на домашнем майонезе с использованием сырых желтков. "Салат с утра до вечера хранился при комнатной температуре. В ходе лабораторных исследований выделен возбудитель сальмонеллеза S. enteritidis", - добавили в пресс-службе.

Специалисты проводят лабораторное исследование пищевых продуктов, послуживших предположительными факторами передачи инфекции. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по региону.