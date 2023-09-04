В Адыгее в ДТП с грузовиком погибли два человека

Пострадал водитель грузового автомобиля

МАЙКОП, 4 сентября. /ТАСС/. Столкновение легкового автомобиля с грузовым на 49-м км автодороги Майкоп - Гиагинская - Псебай в Адыгее привело к гибели двух человек. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

"На 49-м км автодороги Майкоп - Гиагинская - Псебай, вблизи поселка Зарево, произошло столкновение легкового автомобиля отечественного производства и грузовика. В результате столкновения оба транспортных средства съехали с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием. Водитель грузового автомобиля получил различные травмы, госпитализирован. Водитель и пассажирка легковой машины (ее личность устанавливается) от полученных травм скончались на месте", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля - 63-летний житель Краснодарского края - при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество двигавшемуся по главной дороге грузовику, за рулем которого был 38-летний житель Кошехабльского района.

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России "Кошехабльский" проводят проверку. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.