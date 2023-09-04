4 сентября, 18:47,
обновлено 4 сентября, 19:29

В Москве загорелся склад около Ленинградского вокзала

Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Никто не пострадал

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Склад загорелся недалеко от Ленинградского вокзала в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Недалеко от Ленинградского вокзала по адресу: Комсомольская площадь, 1а, строение 14, начался пожар на складе", - сказал собеседник агентства. 

По данным МЧС, в 21:46 пожар локализовали (почти через 40 минут после начала пожара), а в 21:59 потушили. "Информация о пострадавших не поступала", - уточнили в ведомстве. 

Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, возгорание складских помещений не повлияло на движение поездов. "Помещения не относятся к ОАО "РЖД", - пояснили в компании.  

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© Информационное агентство ТАСС
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