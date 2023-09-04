СМИ: на Кубе в ДТП погибли два человека

Более 20 получили ранения

ГАВАНА, 4 сентября. /ТАСС/. Грузовой автомобиль, перевозивший людей, перевернулся в понедельник утром вблизи муниципалитета Баямо провинции Гранма на востоке Кубы. В результате ДТП погибли по меньшей мере два человека, сообщила газета Granma.

По ее данным, пострадали более 20 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Получившим травмы оказывается медицинская помощь в больницах. Власти ведут расследование причин происшествия.

По официальным данным, на Кубе ежедневно происходит в среднем около 30 ДТП. Зачастую аварии связаны с недостаточным уровнем дисциплины участников дорожного движения, плохим состоянием дорог и износом автопарка страны. Многие автомобили на Кубе эксплуатируются более 50 лет.