Причиной пожара на складе в Москве стал поджог мусора

Прокуратура проводит проверку по факту ЧП

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Поджог мусора стал причиной пожара на подлежащем сносу складе недалеко от Ленинградского вокзала в центре Москвы. Об этом сообщили журналистам в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

"Предварительно установлено, что в связи с поджогом мусора огонь перекинулся на складской комплекс, подлежащий сносу. Возгорание ликвидировано, его площадь составила 60 кв. м", - сказали в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что движение поездов осуществляется по графику. "По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - добавили в надзорном ведомстве. Кроме того, по факту произошедшего проводится процессуальная проверка, ход которой контролирует прокуратура.

Пожар начался в 21:08 по адресу: Комсомольская площадь, 1а, строение 14. Локализовать распространение огня удалось почти через 40 минут, в 21:59 мск пожар полностью потушили.