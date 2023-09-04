Во Владимирской области задержали мужчину, сбившего полицейского

По данным следствия, за рулем автомобиля находился 39-летний житель Коврова

ТАСС, 4 сентября. Водитель, который сбил инспектора патрульно-постовой службы во Владимирской области и скрылся с места аварии, задержан. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Следователем СК во взаимодействии с сотрудниками УМВД России по Владимирской области по подозрению в совершении преступления задержан 39-летний житель Коврова", - говорится в распространенном сообщении.

Мужчину допросили в качестве подозреваемого, по месту его жительства провели обыск, решается вопрос об избрании меры пресечения. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержанный ранее решением суда был лишен права управления транспортными средствами.

Вечером 3 сентября в Ковровском районе Владимирской области водитель автомобиля ГАЗ, не остановившись по требованию инспекторов ДПС, попытался скрыться. Преследуя нарушителя, сотрудники ДПС проинформировали о случившемся другие экипажи и наряд ППС. Двигаясь дальше по дороге, правонарушитель сбил инспектора патрульно-постовой службы, после чего продолжил движение. После ДТП полицейского госпитализировали в медицинское учреждение.