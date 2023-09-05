В Колумбии в ходе столкновений между повстанческими группировками погибли девять человек

Еще пятеро получили ранения, сообщает агентство Agence France-Presse

ГАВАНА, 5 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере девять человек стали жертвами вооруженных столкновений между членами повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО) и бывшими бойцами расформированной повстанческой организации "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК) в департаменте Араука на северо-востоке латиноамериканской страны. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse со ссылкой на данные местных властей.

Отмечается, что еще пять человек получили ранения. Агентство не уточняет, сколько человек среди погибших и раненых являются боевиками, а сколько - мирными жителями.

В начале сентября правительство Колумбии провело переговоры о мирном урегулировании с АНО и бывшими членами РВСК и согласовало принятие мер гуманитарного характера, в частности, прекращение огня и помощь населению в районах конфликта.

"Армия национального освобождения", которая насчитывает несколько тысяч человек, осталась единственной крупной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в 2016 году правительство заключило соглашение о мире с организацией "Революционные вооруженные силы Колумбии". Этот документ положил конец кровавому конфликту, продолжавшемуся более полувека и унесшему жизни свыше 250 тыс. человек.